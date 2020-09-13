Шквальный ветер валит деревья на провода и дорожные знаки на автомобили в Санкт-Петербурге

Часть районов Петербурга и Ленобласти утром и днем залило мощным ливнем и даже забросало градом Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 20 деревьев рухнуло ветреным воскресеньем, 13 сентября, на линии электропередач в Санкт-Петербурге.

– Удар стихии преимущественно пришелся на Курортный, Петроградский, Красногвардейский, Кронштадтский, Московский районы города, – сообщают в «Ленсвете». – Для ликвидации последствий сильного штормового ветра привлечены свыше 20 бригад, а вечером и ночью мы выведем дополнительные бригады.

Водитель заметил, что подкошенное ветром дерево падает, но не успел затормозить. Фото: vk.com/spb_today

Часть районов Петербурга и Ленобласти утром и днем залило мощным ливнем и даже забросало градом. На Приморском шоссе в Зеленогорске береза приземлилась на нос «БМВ», причем водитель заметил, что подкошенное ветром дерево падает, но не успел затормозить.

На «Пионерской» мощный порыв ветра открыл капот мкм (маленькая красная машина. – Прим. ред.), которая вынуждена была затормозить в быстром плотом потоке. На проспекте Луначарского и вовсе «Газель» сдуло ветром на соседнюю полосу, прямиком в легковушку. А на Серебристом бульваре окно автобуса пробила стойка поваленного дорожного знака. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Окно автобуса пробила стойка поваленного дорожного знака. Фото: vk.com/spb_today

Весь день дамба была закрыта, чтобы предотвратить наводнение. По данным Дирекции КЗС, в 17:00 затворы снова открыли, чтобы выпустить корабли и невскую воду. О повторном закрытии судопропускных речи пока не идет.