Временная «Ласточка» с понедельника начнет курсировать из Колпина в Санкт-Петербург

Появление новой электрички в расписании связано с ремонтом на перегоне «Любань – Торфяное» Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уже завтра, 14 сентября, запускают временную электричку между Колпиным и Петербургом. Маршрут будет работать в течение месяца, по 13 октября. Причем только по будним дням и только в направлении в город.

– Проезд в электропоезде осуществляется по билетам на поезда категории «Ласточка», – предупреждают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Поезд будет курсировать под номером 7314. Из Колпина электричка будет отправляться по будням в 07:05. Затем она сделает остановки в Металлострое (07:11 – 07:12), Обухове (07:18 – 07:19), на Сортировочной (07:22 – 07:23), Фарфоровской (07:25 – 07:26) и Навалочной (07:31 – 07:32). В Санкт-Петербург, на Московский вокзал, колпинская «Ласточка» прибудет в 07:37.

Появление новой электрички в расписании связано с ремонтом на перегоне «Любань – Торфяное».