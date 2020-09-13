Шахта метро задымилась на Казанской улице

Шахта находится на капитальном ремонте. Фото: vk.com/spb_today

«Очень много пожарных машин, машин МЧС и Следственный комитет» заметили на Казанской улице, у дома №7, сегодня вечером, 13 сентября. Причина столпотворения автомобилей служб была в дыме. Он шел из киоска вентиляционной шахты метро, расположенном на территории Университета имени Герцена.

Дым заметили около половины восьмого вечера. Учитывая важность и сложность объекта, спасатели выехали на место сразу по повышенному номеру сложности, то есть в большем количестве.

– Шахта находится на капитальном ремонте, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Метрополитен работает штатно: со слов дежурного метрополитена, шахта изолирована на время ремонта бетонной пробкой.

Сейчас на месте проводится разведка. Изменения в работу подземки пока не вводили. На дорожной ситуации в районе выхода шахты на поверхность ситуация не сказалась.

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По данным МЧС, на глубине 60 метров обнаружили тлеющую обшивку строительных лесов. Она тлела на площади пять квадратных метров. Ситуацию исправляют проветриванием. Метро продолжает работать.