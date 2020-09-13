Дрозденко: «Предварительно, явка на выборах губернатора Ленинградской области составила 50 процентов»

Электронно жители Ленобласти почти не голосовали, зато голосовали на придомовых территориях и на дому Фото: Полина ШАНДРАК

Итоги Единого дня голосования в Ленобласти в эфире федерального канала подвел губернатор Александр Дрозденко.

– Сегодня сутра в регионе была очень сложная погода: штормовое предупреждение, ливень, даже град, – поэтому основное голосование началось в 12:30, когда выглянуло солнышко, – пояснил Александр Дрозденко. – Пока, по предварительным данным, явка составила около 50 процентов.

Электронно жители Ленобласти почти не голосовали: эту форму в регионе только апробируют. Зато голосовали на придомовых территориях и – инвалиды и многодетные – на дому.

– В Ленобласти сложилась своеобразная ситуация: избиратели, кандидаты в губернаторы и их штабы, избирательные комиссии работали в одном пространстве, а группа лиц, которая, в основном, представляла собой жителей соседнего региона – в другом, распространяя информацию, что у нас есть нарушения, – добавил Дрозденко. – Но, в конце концов, 99,9 процентов этой информации ушло в фейк-новости: оперативно проводили проверки, и ни одна новость не нашла подтверждения. Пока официальных нарушений у нас нет.