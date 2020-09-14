Створки дамбы в Санкт-Петербурге снова открыли

В Санкт-Петербурге снова открыли створки дамбы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный ветер продолжит гулять по Санкт-Петербургу, однако угроза наводнения в городе все же миновала. Как сообщила дирекция комплекса защитных сооружений, днем в воскресенье, 13 сентября 2020 года, створки дамбы были снова открыты.

- Затворы северных водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 13 сентября 2020 в 15:44 начали движение на открытие. В 16:15 стартовало открытие батопортов судопропускного сооружения С-1 и южных водопропускных сооружений. В 17:00 Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов, - рассказала дирекция дамбы.

Напомним, что накануне шквальный ветер снова устроил погром в Петербурге. Были повалены десятки деревьев, падали столбы, светофоры и оборваны провода.

На утро понедельника, 14 сентября, в Северной столице спокойно. Уровень воды в Неве находится на отметке 66 сантиметров и продолжает снижаться.