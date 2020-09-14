Погода 14 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге: Сильный ветер и без дождей

Сильный ветер продолжит гулять по Петербургу 14 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Шквальный ветер немного поутих в Санкт-Петербурге, однако совсем еще не исчезнет. В понедельник, 14 сентября 2020 года, в Северной столице ожидается теплая осенняя погода, вероятнее всего обойдется без дождей. Однако воротники курток придется поднимать, чтобы защитить шею от сильных порывов ветра.

- На погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона, распространяющийся с запада. При переменной облачности обойдется без дождей, но ветер пока останется довольно сильным и порывистым, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозу синоптика в понедельник воздух в Петербурге прогреется до 15-17 градусов тепла, в области - плюс 13-18 градусов. Ветер подует с запада с силой 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Сильный ветер утихнет к середине недели, однако со вторника, 15 сентября, в город вернутся кратковременные дожди.