Автомобиль искупался в Крюковом канале Санкт-Петербурга

Автомобилист искупал свой джип в Крюковом канале Фото: принтскрин видео.

Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями того, как автомобилист моет свою машину в совсем не положенном для этого месте. Вечером в воскресенье, 13 сентября 2020 года, в социальной сети появилось видео, на котором видно, как водитель загоняет свой джип на затопленный спуск набережной Крюкова канала, так и не решаясь проехать дальше.

- Купание "железного коня" в Крюковом канале, - назвал видео его автор.

На кадрах автомобиль туда-сюда ездит по спуску к каналу, то оказываясь в воде, то снова на суше. Вероятно, так водитель решил помыть свой автомобиль.

Однако пользователям социальной сети такой способ мытья автомобиля не пришелся по душе. Многие даже возмутились, что таким образом водитель просто смывает масло в воду.

- А согласитесь - как жалко что не соскользнул и не утоп со своей железной кобылой , туда бы ей и дорога, - зло отметил один из петербуржцев.