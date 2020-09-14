Более 11 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за последние сутки

Еще 11 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает бороться с эпидемией. По данным Смольного от понедельника, 14 сентября 2020 года, за последние сутки в городе более 11 тысяч человек были обследованы на наличие коронавируса. Своевременное выявление заболевших очень важно - это помогает медикам оперативно изолировать зараженных и приступить к их лечению.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11050 человек. Под медицинским наблюдением находится 488 человек. Из них 2 - в обсерваторе, 486 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Тем временем, с начала пандемии в Петербурге официально коронавирус был подтвержден у более чем 39 тысяч человек. И с начала осени число новых зараженных увеличивается.

Среди всех заболевших полностью вылечились более 27 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 2,6 тысяч человек.