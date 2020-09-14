Похитителей крышек от люков поймали в Санкт-Петербурге

В Петербурге полиция поймала похитителей крышек от люков Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полицейские поймали двух приятелей, которые воровали крышки от люков. Как стало известно в понедельник, 14 сентября 2020 года, мужчины орудовали в Невском районе. Очевидцы сообщили, что пропали девять крышек от люков тепловой сети и канализации во дворе дома на улице Еремеева. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

- По сообщению опрошенных полицией очевидцев, неизвестные загружали крышки в автомобиль темного цвета марки «Хундай». Все это происходило в течение двух дней - 10 и 11 сентября. Один из очевидцев даже записал происходившее на мобильную камеру и передал полицейским, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Правоохранители взялись за дело в вышли на подозреваемых. Ими оказались двое безработных 19 и 44 лет. Известно, что молодой человек ранее уже был судим за кражу, а вот его взрослый товарищ, имеющий регистрацию в Алтайском крае, до этого в поле зрения полиции в нашем регионе не попадался.

Воры утверждали, что специально похищали люки в менее людных местах, чтобы в канализацию не провалились люди. По факту возбуждено уголовное дело.