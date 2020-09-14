14 сентября «Зенит» примет тульский «Арсенал» на домашней арене

Сегодня "Зенит" примет тульский "Арсенал". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В понедельник, 14 сентября петербургский «Зенит» сыграет в одном из последних матчей седьмого тура Российской премьер-лиги. На своем поле сине-бело-голубые примут тульский «Арсенал».

- Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 18:30 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Отметим, что пока «Зенит» делит третью-четвертую строчку в турнирной таблице с московским ЦСКА. Первое место после семи игр неожиданно держит ФК «Сочи» (15 очков), на 70% составленный из бывших зенитовцев, за южанами следует московский «Спартак».

Но если «Зенит» сегодня обыграет туляков, то с 16 баллами выйдет на первое место.

Отметим, что встречу с «Арсеналом», который идет 14-м, будет судить 38-летний арбитр из...Сочи Павел Кукуян. Ему помогут Роман Сафьян и Александр Богданов, резервный судья — Антон Фролов. На игре будет работать система «Видеогол». Главный арбитр VAR — Игорь Панин, его ассистент — Илья Елеференко.