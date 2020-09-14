Умер первый глава Центрального района Санкт-Петербурга

В Петербурге умер Владимир Степанович Антонов Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет умер бывший глава Центрального района города Владимир Степанович Антонов. О его смерти стало известно в воскресенье, 13 сентября 2020 года.

- От нас ушел Владимир Степанович Антонов, - написала на своей странице в социальной сети председатель комитета по физкультуре и спорту Светлана Кузмицкая.

Антонов родился в Ленинграде в 1946 году. Отслужив в армии, поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1999 году окончил Северо-Западную академию государственной службы.

Главой Центрального района он стал еще в 1995 году. Его называют пионером в создании пешеходных зон по городу, которые привлекательны для туристов и комфортны для местных жителей. В первую очередь это Малая Конюшенная улица и Малая Садовая. Благодаря ему эти улочки стали любимым местом у многих горожан.