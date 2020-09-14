«Лексус» за семь миллионов, угнанный в Санкт-Петербурге, нашли на следующий день под Москвой с уже перебитыми номерами

Угнанному "Лексусу" всего за сутки перебили номера и сменили "Место жительства". Фото: "Цезарь Сателлит"

Угнанный в Петербурге элитный внедорожник «Лексус», стоимостью семь миллионов рублей, удалось найти в Подмосковье. Машину обнаружили столичные полицейские, к которым обратились специалисты компании, установившей сигнализацию со спутниковой связью.

- Автомобиль похитили с парковки торгового центра на Новолитовской улице в конце прошлой недели. С помощью поискового оборудования на следующий день удалось установить, что машина находится на территории микрорайона Павшинская пойма города Красногорск Московской области, - сообщает пресс-служба компании «Цезарь Сателлит».

Когда машину задержали полицейские, оказалось, что всего за сутки угонщики успели не только перегнать джип в Москву – путь по скоростной трассе М11занял всего пять часов, но и перебить номера на кузове авто.

Эксперты считают, что в дальнейшем «Лексус» загрузили бы на автовоз и, с новыми документами, отправили бы для продажи за границу России.