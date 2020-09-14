Кассир порезал канцелярским ножом лицо покупателю в магазине Санкт-Петербурга

Проводится проверка по факту конфликта с кассиром супермаркета, в результате которого петербуржец получил телесные повреждения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге произошел серьезный конфликт между кассиром магазина и покупателем. Днем в воскресенье, 13 сентября 2020 года, в больницу был госпитализирован 26-летний мужчина, житель дома на улице Королева. Оказалось, что на него напал сотрудник торгового зала с канцелярским ножом.

- В 19:40 от дома 13 по проспекту Испытателей неподалеку от торгового центра с множественными резаными ранами лица и головы в тяжелом состоянии госпитализирован 26-летний неработающий местный житель, - рассказали в главном управлении МВД.

Как пояснил сам мужчина, его порезал кассир магазина из-за ссоры.

Полиция задержала подозреваемого 26-летнего кассира и доставила в отдел. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.