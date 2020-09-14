Похищенного жителя Луги изнасиловали в лесу бейсбольной битой

Похитителей-извращенцев поймали в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Лужского района Ленобалсти разбираются в разбойном нападении на 41-летнего мужчину. Жителя Луги похитили, вывезли в лес, отобрали все деньги и избили. Из ряда вон случай выбила попытка изнасилования жертвы бейсбольной битой. Все произошло еще 9 сентября.

- По словам потерпевшего, в 8 утра двое мужчин схватили его и затолкали в «Ладу», после чего отвезли в лес. Там, угрожая ножом, похитители потребовали 50 тысяч рублей, а также отобрали у похищенного мобильник, банковскую карту и ключи от квартиры, - пишут «Невские новости».

Но и это было не все, «выбивая» деньги у жертвы, разбойники достали биту и попытались изнасиловать мужчину, снимая все на видео. Запись они угрожали опубликовать в соцетях.

Позднее злоумышленники уехали, бросив потерпевшего на месте.

Мужчине понадобилась помощь врачей, а грабителей вскоре задержали. Ими оказались двое местных безработных. Кроме разбоя, им грозит срок и по статье «Насильственные действия сексуального характера».