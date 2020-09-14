Волонтеры спасли чайку со сломанным крылом на Васильевском острове

Активисты очистили устье реки Смоленки и спасли чайку Фото: СОЦСЕТИ

В воскресенье, 13 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге стартовала серия субботников на прибрежных территориях. Первая акция прошла в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Помимо уборки, волонтеры также спасли чайку у которой было сломано крыло.

- Активисты обнаружили чайку с поврежденным крылом. Члены экологического волонтерского центра доставили птицу в ветеринарный госпиталь, где она пройдет курс лечения и реабилитации, - рассказали в Смольном.

Сама акция была организована в виде экологического квеста под названием "Кто живет на берегу". За день волонтеры собрали 33 мешка мусора: 10 со стеклом, семь с пластиком и 16 со смешанными отходами.

Следующая акция пройдет 14 сентября в Южно-Приморском парке Красносельского района. Также уборки назначены 16 сентября на Суздальских озерах, а 19 сентября на реке Оккервиль в Невском районе. Завершится серия уборок на реке Новой в Кировском районе 20 сентября.

Принять участие может любой желающий. Необходимо пройти регистрацию в группе «Вконтакте».