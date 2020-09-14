Жесткие пробки сковали КАД 14 сентября в Санкт-Петербурге

Утренние пробки сковали КАД 14 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая неделя в Санкт-Петербурге традиционно началась с пробок. В понедельник, 14 сентября 2020 года, плотный трафик наблюдался на Кольцевой автодороге. Автомобилистам пришлось долго пробираться через заторы в районе Пулковского шоссе и Мурманского.

- В 9 утра пробка длиной 7,3 километров образовалась на внутренней стороне КАД от Софийской улицы до Пулковского шоссе. Затор продержался 40 минут, - сообщил сервис "Яндекс".

Еще одна пробка, также на внутренней стороне КАД образовалась в 8:25 часов. Автомобили встали в вереницу длиной 4,8 километра от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной.

В целом утром по городу максимальная загруженность дорог составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. Самыми сложными для проезда магистралями стали Московское шоссе в сторону центра, проспект Культуры, Тихорецкий проспект и проспект Стачек.