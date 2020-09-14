Мать двоих детей, зарезавшая бившего ее сожителя, получила три года колонии

Женщине, зарезавшей сожителя, дали три года колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Непростое решение принял Красносельский районный суд Санкт-Петербурга, который 14 сентября рассматривал дело об убийстве в новогодние праздники. В смерти сожителя обвиняли молодую женщину, мать двоих детей, которую погибший периодически избивал по пьянке. Правда, и сама она в момент конфликта была не слишком трезва.

- 11 января 2020 года подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире д.18, корп.1 по ул. Доблести, в ходе ссоры, произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно нанесла потерпевшему один удар в живот, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранение оказалось роковым и мужчина умер на месте. Сама женщина в суде полностью раскаялась. В ее защиту выступила даже мать погибшего, отметившая, что в трагедии виноват только ее сын.

Суд учел, что у подсудимой есть двое маленьких детей и ранее она не привлекалась к ответственности. В итоге, женщине дали вдвое ниже минимального срока – три года колонии.