Журналиста наказали за проход на матч «Зенит»- «Спартак» по чужой аккредитации

Пропустить игру "Зенита" и "Спартака" не может ни один поклонник спорта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Внештатный журналист одного из петербургских СМИ оказался в суде из-за любви к футболу. Мужчина очень хотел посмотреть игру «Зенита» со «Спартаком», но из-за коронавируса на стадион попасть было очень сложно. Найденный им выход оказался не слишком законным.

- 19 июля 2020 года обвиняемый проник на территорию стадиона «Газпром Арена» по аккредитации ведущего инженера ПТС (передвижной телевизионной станции), выданной на другое имя и дающей право находиться в пресс-центре, на комментаторских позициях, трибунах, футбольном поле, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Другими словами, мужчина попал туда, куда простым смертным из-за коронавируса вход был заказан. Да и вообще заказан. В свое оправдание он заявил, что другим путям попасть на матч «Зенита» и «Спартака», пропустить который не может ни один поклонник спорта, было нельзя.

Суд принял доводы журналиста и дал ему штраф в три тысячи рублей. Ходить на футбол нарушителю не запретили.