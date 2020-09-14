Названы вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Платить больше 100 тысяч готовы даже флористу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты по подбору персонала заверяют, что рынок рабочих мест в Санкт-Петербурге все больше восстанавливается после коронавирусного затишья. Растет как число свободных вакансий, так и зарплата. При этом есть в базе и места, где готовы платить больше 100 тысяч рублей.

- Традиционно высокую зарплату предлагают в IT-сфере. Так, компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для транспорта, ищет senior-разработчика С# на зарплату 200-210 тысяч рублей. Успешным кандидатам необходим стаж от 2 лет, - сообщает пресс-служба сервиса «Работа.Ру».

Причем - признак времени – сама компания находится в Москве, но предлагает петербуржцам работать удаленно.

В самом Петербурге на 170 тысяч ищут старшего Java разработчика. Но не только айтишникам предлагают много денег. Так, до 200 тысяч рублей обещают адвокату с опытом в сфере уголовного процесса. А на 100 тысяч могут рассчитывать как шеф-повар, так и флорист. Последнего даже готовы брать с обучением.