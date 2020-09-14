Мужчину, который просидел всю ночь на крыше Александро-Невской лавры, сняли при помощи пожарной лестницы

Неадекватного мужчину сняли с крыши лавры спасатели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасатели, при помощи пожарной лестницы-подъемника, сняли мужчину, просидевшего больше 12 часов на крыше Александро-Невской лавры. Виновник беспокойства поначалу говорил об неизвестных, которые ему угрожают и пугал тем, что прыгнет вниз, а потом устал и уже просил только закурить. Но добросить сигареты наверх ни у кого не получилось.

- В 14:28 мужчину спустили по автолестнице, никто не пострадал, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Напомним, что забравшегося на крышу зовут Сергей. Он – послушник монастыря, точнее прибившийся к лавре бездомный, которому дали кров и стол за работу. Здесь он трудился около полутора месяцев, прежде чем у него наступило осеннее обострение.

Известно, что мужчина неадекватен. После спуска с крыши он звал губернатора и просил не составлять на него протокол. Задержанного увезли в полицию.