В петербургских ТЦ нашли больше 170 нарушений за неделю

Владельцам ТЦ вновь попеняли на нарушения санитарных норм. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 12 сентября в петербургских торговых центрах сняли одно из последних ограничений и разрешили работу кинотеатров, детских развлекательных площадок и фуд-кортов. При этом власти города заранее предупредили коммерсантов, что ужесточить меры вновь могут в любой момент. Если бизнес не будет соблюдать правила.

- Только добросовестное исполнение санитарных стандартов и личная ответственность каждого гражданина за свое здоровье и здоровье окружающих позволит снизить распространение инфекции, заявил губернатор Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Причинами особого внимания к ТЦ стали результаты инспекций, прошедших на минувшей неделе. Всего за несколько дней сотрудники городского Комитета по контролю за имуществом, инспектировавшие торговые комплексы и центры на соблюдение санитарных правил, составили 171 протокол о нарушениях со стороны коммерсантов.

Чаще всего нарушения связаны с работой фудкортов, фуд-плейсов и «островных» торговых точек. Не у всех есть разрешающие QR-коды, а сотрудники частенько забывают носить маски.