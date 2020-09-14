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На Вантовом мосту на КАД перекроют две полосы движения

Работы продлятся больше недели
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На Вантовом мосту ограничат движение.

На Вантовом мосту ограничат движение.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые пробки ждут петербургских автомобилистов. Больше чем на неделю ограничивается движение по Вантовому мосту. Дорожные работы начнутся в конце нынешней недели и затронут часть внутреннего кольца КАД.

- В период с 18 по 26 сентября 2020 года на Большом Обуховском мосту будут перекрыты для движения транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Причиной работ станет устранение колейности на дорожном покрытии. Чтобы сделать все как можно быстрее, дорожники будут трудиться в три смены. Тем не менее, пробок на загруженном участке избежать никак не получится, поэтому водителей заранее просят продумывать маршрут своих поездок, а также соблюдать правила в месте ремонта.

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