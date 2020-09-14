Прожиточный минимум вырос во втором квартале 2020 года в Санкт-Петербурге

Величина прожиточного минимума во втором квартале 2020 года выросла на 0,8 процента в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге выросла величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года. Соответствующее постановление в понедельник, 14 сентября 2020 года, подписал губернатор Александр Беглов. Показатель рассчитан на основании стоимости потребительской корзины и уровня цен на продукты, а также индексов цен на непродовольственные товары и услуги.

- Величина прожиточного минимума увеличилась 0,8 процентов для всех групп населения, то есть на 96,5 рублей в среднем- отметили в Смольном.

Так, теперь прожиточный минимум на человека составляет 11 658,4 рублей. Для трудоспособного населения она составила 12 796,9 рублей (больше на 106,6 рублей), для пенсионеров – 9 458,1 рублей (на 76,9 рублей), для детей – 11 366,1 рублей (на 93,6 рублей).

Также Беглов отметил, что несмотря на пандемию и трудности, связанные с ней, в Петербурге сохраняется высокий уровень социальных гарантий.