Софийскую улицу дотянут до Заводского проспекта к концу 2021 года

Работы на Софийской улице сделаны на 56%. Фото: gov.spb.ru

Больше чем наполовину сделаны работы на строительстве участка Софийской улицы в Колпино. Продолжение трассы от развязки с платной магистралью М-11 «Нева» до Заводского проспекта должно разгрузить выезды из города-спутника Петербурга.

- Строительство объекта длиной 1 370 м делится на два этапа. Первый - возведение основного хода продолжения улицы с обустройством тротуаров и велодорожек, второй – строительство местных проездов и надземных пешеходных переходов, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас дорожники уже сделали «подушку» - основание проезжей части и готовы укладывать асфальт. Параллельно ведется подключение нового участка к Заводскому проспекту. Строители также ведут реконструкцию электросетей и укладывают водопропускные трубы в реку Попова Ижорка. А у Детской Больницы № 22 ставят шумозащитные экраны.

Впрочем, работы на Софийской улице еще хватает. Сдать готовый объект обещают к концу 2021 года.