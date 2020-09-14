Петербуржец подал в суд на комитет по здравоохранению, чтобы спасти своих детей с редким заболеванием

Мужчина потребовал через суд бесплатные лекарства от Смольного для своих детей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд в понедельник, 14 сентября 2020 года, принял к производству иск местного жителя в комитету по здравоохранению города. Мужчина хочет добиться бесплатного обеспечения своих детей лекарствами пл медицинским показаниям.

- У мужчины двое детей 2017 и 2018 годов рождения. Оба они страдают редким заболеванием "Пропионовая ацидурия", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Консилиумами врачей обоим детям рекомендован препарат Carbaglu, который не зарегистрирован на территории Российской Федерации. Поэтому достать лекарство не просто.

Мужчина просит через суд обязать комитет организовать лекарственное обеспечение обоих детей указанным препаратом из расчета годовой потребности 37 упаковок по 60 таблеток каждому на бесплатной основе. При этом решение привести в исполнение немедленно.