«Зенит» назвал состав на сегодняшний матч с Арсеналом

"Зенит" сыграет с "Арсеналом". Болельщики уже идут на стадион. Фото: Артем КИЛЬКИН

Через час на «Газпром Арене» начнется матч, в котором петербургский «Зенит» примет тульский «Арсенал». Обоим клубам, как по старому журналистскому штампу, нужна победа. Одним – чтобы вернуть лидерство в чемпионате, а другим, чтобы не застрять в хвосте таблицы. Но результат станет известен лишь через 90 минут игры, а пока сине-бело-голубые назвали состав на игру. И он самый боевой.

- «Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Малком, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

На скамейке запасных у останутся вратари Даниил Одоевский и Александр Васютин,а также полевые игроки: Данила Прохин, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Эмилиано Ригони.

Игра начнется в 18:30 по петербургскому времени.