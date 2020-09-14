За передачу прав на «золотую коллекцию» «Ленфильма» завели уголовное дело

"Золотая коллекция" "Ленфильма" оказалась в руках коммерсантов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи подмосковного управления Следственного комитета России завели уголовное дело по факту передачи прав на «золотую коллекцию» «Ленфильма» в руки коммерческой фирмы. Договор с неким ООО был заключен от имени Госфильмфонда России.

- В 2009 году ФГУП «Фильмфонд киностуднии «Ленфильм» (правопреемник — Госфильмфонд России) и ООО «ТВИН СП» заключили договор о предоставлении исключительной лицензии на воспроизведение картин с выплатой вознаграждения в виде 65% от объема выручки, - пишет «Мойка 78».

В 2017 году Госфильмфонд продлил действие контракта. Но если раньше «Ленфильм» получал 40-60 миллионов в год, то в новом договоре была прописана фиксированная сумма всего в 36 миллионов.

Сейчас коммерсанты фактически владеют правами на такие картины, как «Собачье сердце» или «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а студия прозябает в долгах.

В Министерстве культуры решили, что государство не имеет права терять такие активы и обратилось в СК и прокуратуру.

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