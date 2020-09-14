Смольный даст больше 200 миллионов на расширение фармпроизводства

На расширение производства лекарств выделены больше 200 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга намерены развивать фармакологическое производство в регионе и уже объявили о выдаче крупного кредита двум предприятиям. Средства в размере 227 миллионов рублей дадут из городского из Фонда развития промышленности.

- Обе компании обратились за кредитами в рамках программы «Займы для приобретения оборудования, используемого при производстве лекарственных средств и средств защиты», - сообщает пресс-служба Смольного.

Одна из компаний планирует создать производственный комплекс по разработке и выпуску лекарственных средств, а также построить склады для сырья и готовой продукции в десять тысяч квадратных метров. На эти цели Смольный выделил кредит в 200 миллионов рублей сроком на семь лет.

Другая компания получит 27 миллионов рублей на пять лет для покупки оборудования и расширения производства на новой площадке в Пушкине.