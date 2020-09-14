Названы самые пострадавшие районы Санкт-Петербурга от урагана с 10 по 13 сентября

Смольный подвел предварительные итоги шторма, который четыре дня бушевал в Санкт-Петербурге и повалил почти шесть сотен деревьев. Фото: СОЦСЕТИ Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный подводит предварительные итоги урагана, который бушевал в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября. По данным комитета по благоустройству, всего штормовой ветер повалил 563 дерева в различных парках и садах. Самым пострадавшим районом оказался Петроградский. Там за 4 дня стихия уничтожила 95 деревьев. До сих пор специалисты распиливают огромный вековой тополь, поваленный в Александровском парке.

- 62 поваленных дерева за период урагана упали на проезжую часть и тротуары. В этих случаях аварийные бригады незамедлительно выезжали на место происшествия, чтобы расчистить дорогу. Садово-парковые службы до сих пор ликвидируют последствия шторма: не только распиливают и вывозят сломанные деревья, но и благоустраивают поврежденные территории, - цитируют губернатора Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что работы по устранению последствий урагана продлятся вплоть до 18 сентября.