Неисправный поезд парализовал движение в метро Санкт-Петербурга

Неисправный состав сильно задержал движение остальных поездов на фиолетовой ветке метро Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Читатели «Комсомолки» пожаловались на то, что в метро Санкт-Петербурга парализовало движение на фиолетовой линии. Пассажиры, которые ожидали поезда в сторону станции «Комендантский проспект», рассказали о двадцатиминутном ожидании. Когда нервы уже были на пределе, люди обратились к журналистам. В пресс-службе подземки рассказали, что виной всему поломка одного из составов, из-за которой он двигался как черепаха.

- Все из-за неисправного состава. Он ехал медленно и пассажиров продолжительное время. В этом и причина задержки. Сейчас проблема устранена, и другие составы продолжают движение в сторону «Комендантского проспекта» с обычным интервалом, - отметили в пресс-службе метро Санкт-Петербурга.

Напомним, что последний «коллапс» в метро Санкт-Петербурга был вызван падением студентки колледжа под мчащийся поезд. Смерть девушки наступила на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, и следователи до сих пор разыскивают очевидцев трагедии, чтобы точно воспроизвести те роковые секунды.