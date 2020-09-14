«Зенит» будет показывать на табло «Газпром Арены» ориентировки на пропавших людей в Санкт-Петербурге

"Зенит" стал партнером ПСО "ЛизаАлерт". Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» стал партнером добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Теперь на табло «Газпром Арены» во время матчей будут появляться ориентировки на пропавших людей в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В победном матче с тульским «Арсеналом» как раз опробовали систему. Вместе с объявлением стартового состава игроков на экранах стадиона появились фотографии бесследно исчезнувших горожан.

- В рамках сотрудничества и социальной программы «Зенит Рядом» сине-бело-голубые окажут поисковому отряду информационную поддержку в распространении информации о пропавших людях, расскажут болельщикам о деятельности организации и помогут привлечь новых добровольцев, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Добавим, что ориентировки на пропавших людей также транслировались во время предматчевого эфира клубного телевидения. Показ таких сведений огромной армии болельщиков клуба – это шанс быть найденными для всех исчезнувших.