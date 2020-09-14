Вандалы разобрали мост у Гатчинского дворца на дрова для «пикника»

Неизвестные хулиганы разобрали перила моста у Гатчинского дворца. Фото: vk.com/gatchina.palace

Неизвестные вандалы разобрали ограждения Пильного моста у государственного музея-заповедника «Гатчина». Эта переправа через реку Теплую была временной после разрушения железного аналога. Однако накануне деревянные перила понадобились каким-то хулиганам, которые решили использовать их как дрова в костре неподалеку.

Перила понадобились кому-то для костра. Фото: vk.com/gatchina.palace

На фотографиях с места видно, что злоумышленники прилично наследили. «Пикник» они устроили с алкоголем, судя по банкам.

Хулиганам не было дела до состояния переправы. Фото: vk.com/gatchina.palace

- В ночь на воскресенье неизвестным лицам понадобились перила Пильного моста через реку Теплую, очень важной переправы для всех, кто ходит через парк «Зверинец». Конечно, музей-заповедник восстановит ограждения. Однако жаль, что силы, время и деньги придется тратить не на проект реставрации, в которой давно нуждается мост, а на ликвидацию последствий чьей-то ночной гулянки, - рассказывают сотрудники ГМЗ «Гатчина» во «Вконтакте».