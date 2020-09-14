Александр Беглов: «Ситуация по коронавирусу в Санкт-Петербурге остается стабильной»

Беглов охарактеризовал эпидситуацию в Санкт-Петербурге как стабильную. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов в ходе своего еженедельного радиообращения отметил, что ситуация по коронавирусу в Санкт-Петербурге остается стабильной. Напомним, с начала сентября в Северной столице ежедневное число зараженных опасной инфекцией стабильно превышает 200 человек. Губернатор встретился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, чтобы обсудить «пандемийное» будущее города.

- По мнению Минздрава РФ, эпидситуация в Санкт-Петербурге стабильная. За первые две недели сентября правила безопасности по коронавирусу уже входят в привычку, стали частью нашей жизни – это масочный режим, меры социальной дистанции и стандарты безопасности в бизнесе, - сообщил Беглов.

Добавим, что в Санкт-Петербург направили вакцину от коронавируса российского производства. Однако первая партия предназначена только для медработников.