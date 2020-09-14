Ребенок поджег штору зажигалкой и отравился угарным газом в доме на Ленинском проспекте

В доме на Ленинском проспекте ребенок поджег штору. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ребенок решил развлечь себя томным вечером и поджег шторы зажигалкой в квартире дома по адресу Ленинский проспект 117, корпус 1. Родители, скромно говоря, не обрадовались такому поступку своего чада, но пожар потушили своими силами, не обращаясь к спасателям МЧС. Однако инцидент не прошел бесследно – ребенок и его мать отравились угарным газом.

- В скорую помощь поступили две заявки об отравлении – ребенка и взрослого. По нашей информации, ребенок поджег занавеску зажигалкой. Ее оперативно потушили родители. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела двух пострадавших. Травм нет, какая-либо помощь им не требуется. К пожарным семья не обращалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Наверняка родители теперь не будут оставлять опасные предметы вроде зажигалки без присмотра.