ФАС выписала штраф в 1 млн участникам картеля по благоустройству в Санкт-Петербурге

1 млн рублей штрафа достался участникам картеля по благоустройству в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ФАС выявила картель на рынке благоустройства в Санкт-Петербурге. В сговоре участвовали две компании – «Капж-Строй» и «ВКР». Антимонопольщики установили, что организации заключили соглашение на трех аукционах на сумму почти в 12 млн рублей, которое противоречит всем правилам конкуренции. В итоге «партнерам» вручили штраф в размере 1 млн рублей, но они обжаловали его в суде. Забегая вперед – безуспешно.

- В августе арбитражный суд признал решение о наличии картельного сговора законным и обоснованным. В начале сентября 2020 года антимонопольный орган в соответствии с законом назначил ООО «Капж-Строй» и ООО «ВКР» штрафы в размере 455 тысяч рублей и 587 тысяч рублей соответственно, - сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Антимонопольщики добавляют, что штраф мог быть в два раза больше, но не стали разорять предприятия.