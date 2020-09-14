Элитные Ferrari и BMW столкнулись на Комендантском проспекте

Элитные иномарки попали в жесткое ДТП в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Многомилионная» авария с участием люксовых Ferrari и BMW произошла на Комендантском проспекте. Видео и фотографии с места «элитного» происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Точных сведений о пострадавших нет. Согласно записи с видеорегистратора, на которой видно момент ДТП, Ferrari California влетел в попутный BMW M5, поворачивавший налево. Средняя стоимость первого авто составляет около 12 млн рублей, а второго – от 8 млн рублей.

Обе иномарки стоят несколько миллионов рублей. Фото: vk.com/spb_today

По словам некоторых очевидцев, водитель BMW M5 внезапно решил подрифтовать на перекрестке, что и привело к аварии.

- Да, стоял на светофоре, при мне было. Человек на «бэхе» подставился хорошо под удар. Парнишка на «Феррари» уйти пытался, один фиг зацепил, дальше на «встречку» улетел. Повезло, что не было никого на «встречке», - рассказывает один из свидетелей ДТП.

На месте работают сотрудники ГИБДД, но уже понятно, что авария влетит обоим водителям в «многомилионную копеечку».