Извращенец помочился на петербурженку в парадной дома на улице Есенина

Извращенец накинулся на женщину в парадной дома в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербурженка стала жертвой извращенца, который помочился на нее в парадной одного из домов на улице Есенина. Все произошло около полуночи. Неизвестный мужчина нагнал местную жительницу, задрал ей юбку и потащил в сторону почтовых ящиков, где он попытался потрогать ее грудь и ягодицы. Затем злоумышленник оголил половой орган и внезапно стал справлять нужду на шокированную женщину. Ей удалось вырваться и громко закричать, что моментально спугнуло извращенца.

- Сначала в полицию обратился возлюбленный потерпевшей 33-летней женщины, а затем и сама она с просьбой найти злоумышленника. Известно, что ее одежда не порвана. Приметы убежавшего следующие: славянин с ростом до 170 сантиметров, полного телосложения. Был одет в синюю куртку и рубашку такого же цвета. Чисто выбрит и аккуратно одет, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Полицейские вовсю ищут извращенца. Уголовное дело пока что не возбуждалось.