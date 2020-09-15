Потерявшемуся чудному псу ищут хозяина в Санкт-Петербурге

В Красном селе нашли потерявшуюся собаку Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге ищут хозяина пса, похожего на англо-русскую гончую. Во вторник, 15 сентября 2020 года, в социальной сети рассказали, что собака появилась в Красном селе примерно неделю или полторы назад. Животное увязалось за местной бродячей стаей, однако видно, что у него есть ошейник, значит раньше он жил дома.

Собака очень воспитанная и добрая Фото: СОЦСЕТИ

- Пес домашний, обучен командам, воспитанный, есть ошейник. Так как это собака из гончих, могла пробежать много километров от того места, где отбилась от хозяина и сейчас идут дожди, что наверное размыло след и запах хозяина. Нужна ваша помощь в поиске хозяина этого чудесного пса, - рассказали неравнодушные в группе "Грибы и Грибники СПб".

Собаку пыталась приютить на время одна женщина, однако справиться с ним не смогла. Пес очень сильный и на очередной прогулке вырвался и опять убежал к бродячим собакам.

Сейчас пес бродит со стаей бездомных собак Фото: СОЦСЕТИ

- Жалко пса он очень умный и добрый. Ночи сейчас уже холодные и скоро зима.