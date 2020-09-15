Солнечная осень наступит в Санкт-Петербурге 15 сентября

Солнечно и тепло будет во вторник 15 сентября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге наступила солнечная осень. Во вторник, 15 сентября 2020 года, погоду в городе будет диктовать гребень антициклона. Он разгонит все облака и убережет Северную столицу от проливных дождей. Поэтому день ожидается теплым и ярким.

- Синоптическая ситуация в Северной столице останется в руках гребня антициклона. Он сохранит в регионе переменную облачность и оградит от дождей. При этом температурный фон ожидается на 1-2 градуса выше положенных для середины сентября значений, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, во вторник в Петербурге будет очень тепло - 15-17 градусов выше нуля, по области температура ожидается от 13 до 18 градусов, в зависимости от района.

Ветра немного поутихнут. Во вторник ожидается северо-западное направление 5-10 метров в секунду.