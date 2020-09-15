Участница реалити-шоу Ресторатора заявила об изнасиловании на проекте

Участница нового реалити-шоу Ресторатора заявила об изнасиловании Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге участница нового реалити-шоу "СоседТВ", который создал бывший ведущий Versus Ресторатор (Александр Тимарцев), заявила об изнасиловании. В понедельник, 14 сентября 2020 года, 20-летняя девушка обратилась в полицию и рассказала, что над ней пытались надругаться на проекте. Однако позже она

- Заявление девушка подала в полицию, однако поспешила его забрать. По имеющейся информации, 20-летняя девушка якобы преждевременно написала заявление на своего коллегу по съемкам и не разобралась в ситуации, - пишут "Невские новости".

По предварительной информации, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и не поняла, что происходит, поэтому и поспешила обратиться в полицию. При этом признаков преступления не усматривается.

А вот зрители тоже говорят о том, что изнасилование было. Один из комментаторов в Instagram Ресторатора отметил, что шоу могут закрыть после этого случая.

- Или после (закроют шоу, прим.ред.) изнасилования, которое произошло сегодня ночью, - написал один из подписчиков шоумена.

В реалити-шоу несколько человек живут в дачном доме. По правилам, несколько участников выполняют разные задания зрителей и организаторов. У каждого задания есть своя цена, которую нужно согласовать с участником.