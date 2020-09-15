Здание бывшего конструкторского бюро на Лесном проспекте снесли

Здание бывшего конструкторского бюро на Лесном проспекте снесено до первого этажа Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге снесли здание бывшего конструкторского бюро специального машиностроения, расположенного на угле Кантемировской улицы и Лесного проспекта в Выборгском районе. Как стало известно в понедельник, 14 сентября 2020 года, от дома остался только первый этаж.

- За площадку оборонного холдинга на Лесном проспекте и Кантемировской улице ГК «Орими» заплатила 1,2 миллиардов рублей и планирует вложить в ее редевелопмент еще около 5 миллиардов рублей, - пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что на этом месте планируется построить новый бизнес-центр ГК "Орими". Полностью демонтаж старого здания конструкторского бюро планируется завершить в ноябре текущего года.

Само здание было построено еще в 1957 году. В 2019 году его пытались продать с аукциона.