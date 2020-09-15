Мужчина ударил шилом в шею пьяную женщину на Васильевском острове

Мужчина подозревается в покушении на убийство женщины на Васильевском острове в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчина подозреваемого в покушении на убийство. В ночь на понедельник, 14 сентября 2020 года, в полицию поступило сообщение от врача травматологического пункта, который рассказал, что от дома 51 по 8-й линии Васильевского острова была госпитализирована женщина с тяжелым ранением.

- На месте была опрошена очевидица, которая пояснила, что в час ночи у дома 34 по Среднему проспекту какой-то мужчина подошел к 42-летней женщине и ударил ее шилом в шею, после чего сбежал, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Пьяная пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице.

Подозреваемого в нападении задержали спустя несколько часов у того же самого дома, где он пырнул женщину. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мотивы преступления выясняются.