Почти 18 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 18 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Комсомолка" продолжает следить и рассказывать о пандемии в Санкт-Петербурге. По последним данным Смольного во вторник, 15 сентября 2020 года, за минувшие сутки почти 18 тысяч человек были обследованы на наличие коронавируса. Как правило, тестирование проходят люди с симптомами ОРВИ, которые схожи с симптомами новой инфекции.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17981 человека. Под медицинским наблюдением находится 586 человек. Из них 2 - в обсерваторе, 584 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Тем временем, эпидемия в городе на Неве вновь понемногу набирает обороты. Ежедневно в Петербурге прирост новых заболевших держится на уровне 190-200 человек.

На данный момент с начала пандемии коронавирусом заразились порядка 39,5 тысяч горожан, из них выздоровели более 27 тысяч, скончались более 2,6 тысяч пациентов.