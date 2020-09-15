Матч "Зенит"-"Арсенал" 14 сентября стал самым посещаемым в 7 туре Российской премьер-лиги

Матч «Зенита» в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в 7 туре РПЛ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Минувший футбольный матч "Зенит" - "Арсенал", состоявшийся в Санкт-Петербурге 14 сентября 2020 года, стал самым посещаемым в 7 туре Российской премьер-лиги. Игру на "Газпром Арене", которая завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:1, посмотрели более 21,5 тысяч человек.

- Матч "Зенит" - "Арсенал" посмотрели 21 559 болельщиков. Сам стадион "Газпром Арена" вмещает 68 тысяч зрителей, - сообщил сервис "ТурСтат".

Отметит, что из-за коронавируса на стадион пускают небольшое количество людей - только обладателей абонементов, которые постоянно ходят на игры.

Матчи в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве вошли в первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре РПЛ. Так, игру "Ростов" - "Локомотив" посмотрели более 15 тысяч человек, а в столице между командами ЦСКА и "Спартак" посетили 13,3 тысяч человек.