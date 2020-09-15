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Общество

Суд не стал штрафовать петербурженку за отсутствие теста на коронавирус после отдыха в Стамбуле

Женщина прошла обследование, но не успела разместить результаты на портале госуслуг
Лилия КОЗЛОВА
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Суд не стал наказывать петербурженку за отсутствие результата теста на коронавирус после отпуска

Суд не стал наказывать петербурженку за отсутствие результата теста на коронавирус после отпуска

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во вторник, 15 сентября 2020 года, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административное дело в отношении местной жительницы из-за теста на коронавирус. Женщина вернулась из отпуска в Стамбуле вместе с сыном, но не успела вовремя предоставить результаты обследования на инфекцию.

- Женщина не разместила информацию в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию России из Стамбула о результатах лабораторных исследований сына на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале государственных услуг, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако судья, ознакомившись с материалами дела, прекратила разбирательства за малозначительностью, так как отсутствие результатов теста не повлекло за собой никаких проблем.

Петербурженка же, вернувшись из отпуска, прошла обследование сама, а также обследовала сына. Результаты теста на коронавирус отрицательные.

Напомним, ранее суд Петербурга оштрафовал за подобное нарушение семью из трех человек.