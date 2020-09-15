Детонаторы, корпус гранаты и оружейные детали нашли в квартире на проспекте Народного Ополчения

За хранимые дома детали оружия петербуржец может получить до пяти лет колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Целый склад с оружейными деталями и взрывоопасными составляющими нашли петербургские полицейские, пришедшие с обыском в одну из квартир жилого дома, расположенного на проспекте Народного Ополчения. Инспекция прошла еще в августе, а теперь на владельца арсенала завели уголовное дело.

- В ходе обыска у гражданина 1986 года рождения были обнаружены и изъяты затворы и две личинки от винтовки Мосина, коробка и ствол от огнестрельного оружия, предмет, похожий на пистолет, с магазином, детонаторы в количестве 15 штук, корпус гранаты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Более всего это походило на находки черных копателей. Тем не менее, поскольку разрешения на хранение подобных предметов у хозяина отсутствовало, а экспертиза показала боепригодность некоторых «вещичек», было возбуждено уголовное дело.

За незаконное хранение взрывчатых веществ мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.