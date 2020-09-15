Лжегазовщики обманули на деньги четырех пенсионеров в Пушкине

Полицейские задержали лжегазовщиков, промышлявших мошенничеством в одном из пригородов Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали банду лжегазовщиков, которые занимались мошенничеством в городе Пушкин. Во вторник, 15 сентября 2020 года, правоохранители возбудили уголовные дела по четырем случаям обмана пенсионеров.

- С 8 по 11 сентября мужчины приходили в квартиры к пенсионерам, представлялись работниками газовой службы и внушали хозяевам купить газовую плиту. Розничная цена техники варьируется от 8 до 10 тысяч рублей, а они продавали их по 27-32 тысячи, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Так жертвами мошенников стали две женщины и двое мужчин в возрасте от 63 до 83 лет.

Задержанными оказались четыре безработные мужчины в возрасте от 28 до 58 лет. Все приезжие. Один из них ранее судим за кражу.

Трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, старший из фигурантов заключен под стражу.