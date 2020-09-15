Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Ленинградскую область

В Ленинградскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградскую область во вторник, 15 сентября 2020 года, поступила первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ампулы с лекарством привезли на склад предприятия "Ленфарм" откуда они будут направлены в медицинские учреждения.

- Храниться вакцина должна при температуре минус 18 градусов. Первая партия небольшая, всего 42 дозы. В какие именно учреждения они будут направлены, я сейчас затрудняюсь сказать. Но в первую очередь лекарство предназначено для тех, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом, то есть для медиков, - пояснил генеральный директор "Ленфарм" Савва Филиппович.

Партия пробная и прежде всего предназначена для отработки логистической схемы. Двухкомпонентная вакцина требует особых условий перевозки и хранения.

Напомним, что накануне, 14 сентября, вакцина от COVID-19 уже поступила в городскую больницу №40 Санкт-Петербурга.