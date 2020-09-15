Петербургские суды и магазины сети «Магнит» проверяют из-за сообщений о минировании

Суды и магазины "Магнит" заминировали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суды Санкт-Петербурга опять эвакуируются из-за анонимки с угрозой о взрыве. Письмо с угрозами, как обычно, пришло утром вторника по электронной почте. В нем неизвестных сообщал о заложенной бомбе. Причем не только в судах, но и в магазинах крупной сети супермаркетов.

- Василеостровский и Петродворцовый районные суды эвакуируются. Нам сообщили о минировании зданий судов и магазинов «Магнит», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что сообщение пришло от анонимного отправителя с адреса hrabroe.slovechko. Кто скрывается за ним – выясняют правоохранительные органы.

Напомним, что «эпидемия» минирований районных и городского суда началась в конце 2019 года. С этого момента неизвестные злоумышленники регулярно пугают «взрывами» различных организаций Петербурга. Попадали под эвакуации школы, детсады, больницы, торговые центры и так далее. Виновник беспокойство так и не был найден.