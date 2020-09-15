Видео невероятного шторма, в который попал ледокол "Арктика" в Санкт-Петербурге

Ледокол "Арктика" попал в мощный шторм в Финском заливе Фото: принтскрин видео.

В минувшее воскресенье, 13 сентября 2020 года, самый большой в мире атомный ледокол "Арктика" попал в сильный шторм в Финском заливе. Ураган бушевал в Санкт-Петербурге, сила ветра превышала 20 метров в секунду. Это сражение судна со стихией попало на видео, пугающее и завораживающее своей силой.

На кадрах видно, как огромные волны, ударяясь о корму ледокола, вздымаются на несколько метров в высоту и накрывают палубу. Благо, экипаж корабля заранее знал о шторме, поэтому все в этот момент находились в укрытии.

Ледокол легко справился со штормом и продолжил следовать по маршруту. Сейчас корабль находится на заключительном этапе испытаний.

- Тестируются скоростные и маневренные характеристики ледокола, работа общесудовых систем и систем автоматики. Также мы проверяем систему навигации и связи и то, как функционирует вертолетный комплекс, - ранее рассказали в пресс-службе Балтийского завода.